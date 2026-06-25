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14:16, 25 июня 2026Мир

Президент Ирана взял в руки лопату и поставил иностранного лидера в неудобное положение

Президент Ирана увлекся посадкой дерева, поставив премьера Пакистана в неудобное положение
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан взял в руки лопату и увлекся посадкой дерева, поставив премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в неудобное положение. Кадры опубликованы в Telegram-канале Minval.

Отмечается, что по протоколу он должен был лишь слегка присыпать растение землей, однако слишком увлекся и продолжил перекладывать землю под посаженное дерево.

Стоявший рядом пакистанский премьер сначала два раза пытался остановить иранского политика, однако тот не реагировал, потом Шариф некоторое время стоял рядом и наблюдал за работой Пезешкиана.

Ранее президент Исламской Республики заявил, что Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но Тегеран все равно не доверяет Вашингтону.

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