Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В доктрине говорится, что продовольственная безопасность — одно из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в долгосрочном периоде, фактором сохранения ее суверенитета, важнейшей составляющей социально-экономической политики и необходимым условием повышения качества жизни россиян.

Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ президента от 2010 года, утверждающий предыдущую версию доктрины, признается утратившим силу.

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