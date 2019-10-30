Россиян успокоили насчет риска недоедания

Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, риск дефицита продуктов питания в обозримом будущем отсутствует. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Динамично развивающийся агропромышленный комплекс позволяет обеспечивать внутренние потребности страны. Мы достигли значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам», — сказано в сообщении.

Материалы по теме Унылая пора 90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР

Также отмечается, что введение в 2014 году продовольственного эмбарго в качестве контрсанкций способствовало развитию российского сельского хозяйства и притоку в него инвестиций, а также созданию новых рабочих мест. Так, с 2014 по 2018 год агропромышленный комплекс вырос на 14,3 процента, а импорт сократился на 31,2 процента.

Сообщение стало реакцией на исследование РАНХиГС, гдем говорится о возможном дефиците продуктов в России из-за слишком низких темпов роста производства и слишком высоких темпов роста экспорта, заложенных в целевой госпрограмме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!