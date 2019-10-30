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Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

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Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по эскпорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктор экономических наук Василий Узун рассказал, что увеличение экспорта возможно только при высоких темпах развития отрасли. По его мнению, решение этих задач может поставить под угрозу удовлетворение внутренних потребностей России в сельхозпродукции.

Так эксперты оценили предложенные ведомством изменения. В этом году Минсельхоз поставил одной из задач увеличение экспорта российской сельхозпродукции в 2,2 раза (до 45 миллиардов долларов) до 2025 года.

Директор центра компетенций в АПК российского офиса консалтинговой компании KPMG Илья Строкин считает, что нужно повысить стоимость экспортной российской сельхозпродукции. Он добавил, что это можно сделать с помощью маркетинга и работы по продвижению продукции на целевые рынки.

Ранее в октябре Минсельхоз спрогнозировал экспорт продукции АПК из России в 2019 году в размере 24,7 миллиарда долларов.

Развитие производства в России предусмотрено целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов.

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