Россиян попросили не переживать по поводу дефицита гречки

Ситуация с ценами на гречку в России находится под контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС), и ведомство не видит оснований для беспокойства. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов, передает ТАСС.

По его словам, если ведомство заметит какой-то сговор, или кто-то будет злоупотреблять доминирующим положением, то ФАС отреагирует. Пока ничего похожего не происходит.

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Цыганов заметил, что гречка в стране есть, люди едят ее по несколько килограммов в год, и балансы, которые есть у Минсельхоза, эту нужду удовлетворят. Единственная проблема, которая может возникнуть, это паника. «(Дефицита не будет), если люди не начнут, как это было несколько лет назад, скупать гречку мешками, а потом выбрасывать, потому что она портится», — заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что из-за сокращения посевных площадей, что связано с перепроизводством гречки в прошлые годы, поставщики повысили цены на 20-30 процентов. Информацию подтвердили крупнейшие торговые сети России. Отдельные участники рынка рассказали, что фасованная продукция выросла в цене в полтора раза.

В свою очередь Минсельхоз назвал ситуацию с ценами на гречневую крупу в стране стабильной. В пресс-службе ведомства отметили, что стоимость продукта возвращается на уровень предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности.

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