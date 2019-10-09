В России оценили проблему нехватки еды

В России не стоит проблема нехватки продовольствия. С таким заявлением выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению министра, продукция в стране производится в объеме, которого хватает для населения. Глава Минсельхоза заверил, что Россия может полностью обеспечить себя, в частности, сахаром, свининой, растительным маслом и зерном. Он добавил, что существуют отрасли, в которых «надо бы активно поработать», но не уточнил, что имеет в виду.

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В начале октября стало известно, что в России ежегодно утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей. На этапе продажи и потребления выбрасывается не менее 16 процентов всех продуктов питания. При этом на долю домохозяйств приходится больше выброшенной еды. Чаще они избавляются от хлеба, хлебобулочных изделий, макарон и муки (62 процента всей выбрасываемой еды), на втором месте картофель (15 процентов), на третьем молочные продукты (5 процентов).

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