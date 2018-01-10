Россиянам предрекли картофельный кризис

Уровень самообеспеченности россиян картофелем по итогам 2017 года окажется ниже порогового значения, установленного Доктриной продовольственной безопасности России. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Счетной палаты.

Самообеспеченность в России картофелем в 2017 году составит 90,7 процента при пороговом значении не менее 95 процентов. По сравнению с уровнем 2016 года, она уменьшилась на 7 процентов, по сравнению с 2015-м — почти на 15 процентов.

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«Объемы производства картофеля могут быть сокращены, что может отрицательным образом отразиться на уровне самообеспеченности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посевные площади в стране за последние 10 лет уменьшились в 1,7 раза. Кроме того, прекратили существование почти два миллиона частных хозяйств. Счетная палата также отметила, что в России недостаточно развита инфраструктура для хранения, логистики и доработки овощей, в частности, наблюдается дефицит картофелехранилищ.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует значительное повышение цен на картошку в первой половине 2018 года. По оценке Росстата, валовой сбор картофеля в 2017 году достиг 29,6 миллиона тонн, что почти на 5 процентов меньше уровня 2016 года, отмечает «Агроинвестор». При этом реальный объем собранного картофеля, по прогнозам ИКАР, может оказаться на уровне 22 миллионов тонн.

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