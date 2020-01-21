Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Россия представила в Совете Безопасности ООН данные, свидетельствующие о фальсификации химатаки в сирийском ороде Дума в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского докладчика, в ходе опроса местного населения выяснилось, что в больницу Думы не поступали пациенты с симптомами поражения боевыми отравляющими веществами.

Бывший эксперт миссии Организации по запрещению химоружия Иэн Хендерсон указал на тот факт, что всех находившихся в Думе специалистов ОЗХО отстранили от итогового доклада об итогах расследования, а все попытки поставить под сомнение первоначальный доклад были проигнорированы.

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В октябре сообщалось, что один из сотрудников ОЗХО рассказал о сокрытии ключевой информации в ходе расследования химатаки. По его словам, организация подгоняла результаты под необходимые выводы.

В марте 2019 года ОЗХО представила доклад, в котором говорилось, что во время атаки на Думу использовался токсичный хлор. По данным организации, цилиндры с химикатом были сброшены с воздуха. Во второй, майской версии доклада этот вывод опровергли.

В апреле 2018 года сообщалось, что на Думу была сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО позднее обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия также назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб.

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