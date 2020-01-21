Предсказаны изменения в экономической политике России

Эксперты назвали возможные изменения в экономической политике России с приходом нового правительства. Свои предположения они рассказали принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».
Опрошенные изданием экономисты выразили уверенность в том, что общий курс правительства останется в целом без изменений. В частности, главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой указал на то, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал макроэкономическую стабильность приоритетом правительства.
В то же время федеральные чиновники предположили, что бюджетная политика может быть смягчена. По мнению главного экономиста ING по России Дмитрия Долгина, акцент в новом правительстве будет сделан на экономический рост через ускорение реализации нацпроектов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил главную задачу нового состава кабинета министров: рост российской экономики. Одним из способов достижения поставленной задачи он назвал реализацию национальных проектов, которая, по его словам, до текущего момента шла слишком медленно.