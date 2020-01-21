Обвинившая Ковалева в избиении американка описала кровавые последствия

Американка Джейми Фронтц, обвинившая российского боксера Сергея Ковалева в нападении, описала последствия удара спортсмена. Ее слова приводит TMZ Sports.

Фронтц утверждает, что конфликт с боксером возник из-за ее отказа в интимной близости. По словам американки, Ковалев ударил ее в лицо. «Когда он это сделал, мой нос взорвался. Кровь была повсюду! На стене, на ковре», — заявила она.

В 2019 году женщина подала в суд на россиянина, рассчитывая взыскать с него восемь миллионов долларов. Стороны пришли к соглашению. Ковалев согласился выплатить Фронтц 650 тысяч долларов. Однако в январе 2020-го американка заявила о том, что получила только 250 тысяч долларов.

По словам американки, инцидент произошел летом 2018-го. Тогда у потерпевшей диагностировали сотрясение мозга, смещение шейного позвонка и перелом носа.

Большую часть карьеры российский тяжеловес выступает в США. На его счету 34 победы, четыре поражения и одна ничья.

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