Мужчина притворился эскортницей ради шутки и прославился

Мужчина по имени Курт (Kurt) притворился эскортницей ради шутки, когда получил сообщение от неизвестного номера с предложением о встрече. Скриншоты переписки на Imgur опубликовал его друг, пользователь под ником Youareprobablytoofragile.

Изначально незнакомец назвал свое имя Алан (Alan) и обратился к девушке по имени Джаз (Jaz). Спустя несколько дней Курт таки ответил: «Привет, Алан! Прости, что не отвечала. Я была очень занята своей карьерой». В ответ мужчина снова предложил встретиться, так как очень хотел бы увидеть обладателя этого номера телефона, имея в виду Джаз.

Курт решил раскрыть все карты и прислал свое фото. «Что же, попроси и будешь вознагражден, Алан», — написал он под снимком. Новый обладатель номера предложил мужчине вместо этого подумать над покупкой подержанного автомобиля, ведь именно их продажей он и занимается.

«Хоть я и не могу тебе помочь оказаться вместе с эскортницей, я МОГУ помочь тебе оказаться в салоне твоего собственного автомобиля Е-класса или Explorer. Предупреди, если захочешь развлечений ТАКОГО рода», — написал он. В свою очередь, Алан поблагодарил за ответ и отметил чувство юмора мужчины.

По словам автора поста, вероятно, Курт стал обладателем телефонного номера, которым ранее пользовалась эскортница, так как мужчина достаточно регулярно получает сообщения подобного рода. Ему присылают не только текстовые, но и аудиосообщения. В каждой из переписок продавец авто старается в шутливой форме обратить внимание неизвестных на его фирму. «Как и Джаз, я люблю ублажать [своих клиентов]», — в шутку писал Курт в ответ в одной из переписок.

В августе 2019 года эскортница рассказала на Reddit о своем опыте свиданий и секса за деньги. В отличие от Джаз, партнеров она находила через приложение для знакомств Tinder. Девушка также составила статистику по итогам своей деятельности за полгода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!