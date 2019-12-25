Директор детсада объяснил ссылку на сайт проституток на странице учреждения

Директор московского детского сада Иван Милованов заявил, что сайт учреждения, где содержалась ссылка на страницу «Проститутки Воронежа», был фейковым. Его слова приводит «Говорит Москва».

«Этот сайт не принадлежит детскому саду. Кто-то сделал копию и разместил нехорошую информацию», — объяснил Милованов. Он отметил, что неизвестные также взломали страницы учреждения в соцсетях. Директор считает, что это могли сделать «какие-то прыщавые юнцы». Реальная страница сада находится на портале столичного Департамента образования.

Милованов сообщил, что подал заявление в Роскомнадзор, а ведомство передало данные в Главное управление МВД России по Москве.

Ранее на сайте по поиску работы Fiverr была обнаружена реклама шпионских программ по слежке за супругами. За пять долларов (около 300 рублей) продавцы обещали передать мужу или жене программу, которая фиксирует набираемый текст и адреса посещаемых сайтов супруга. За 400 долларов (26 тысяч рублей) можно было получить пароли и содержимое почты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!