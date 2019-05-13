Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко

Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.

«По факту появления недостоверной информации на сайте телеканала было проведено служебное расследование. Недостоверный материал с сайта удален», — сообщается на сайте телеканала. В заявлении подчеркивается, что виновных в появлении фейковой публикации привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Звезда» также принесла извинения дочери певицы Елене Макаровой, читателям и «всем, кого могло задеть появление упомянутой публикации».

12 мая телеканал обнародовал на сайте реплику Образцовой, якобы сделанную на похоронах журналиста Сергея Доренко. Высказывание касалось смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва». Позднее новость была удалена, но ее можно было найти в поисковых выдачах Google и «Яндекса».

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Также в материале сообщалось, что Образцова приехала на похороны Доренко на Троекуровское кладбище, хотя прощание с журналистом 12 мая не проводилось.

Елена Образцова — оперная певица, актриса и режиссер. Она скончалась 12 января 2015 года в возрасте 75 лет.

Сергей Доренко, возглавлявший «Говорит Москва» с 2014 года, умер 9 мая от разрыва аорты. 59-летний журналист потерял управление мотоциклом на Садовом кольце. Его дочери запросили дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, из-за чего прощание с журналистом 12 мая было отменено.

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