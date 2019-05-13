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Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко

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Елена Образцова

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году. Ее высказывание касалось смерти журналиста Сергея Доренко.

Новость об этом появилась на сайте телеканала 12 мая и на данный момент удалена. Пользователи Twitter успели сделать ее скриншот.

В статье сообщалось, что Образцова приехала на похороны Доренко на Троекуровское кладбище, хотя прощание с журналистом 12 мая так и не состоялось. Артистка назвала Доренко «высочайшим профессионалом высочайшего класса, очень любящим людей и оправдавшим все, что касается журналиста». «У него был компромисс — это правда. У него была прямая линия. Или он говорил правду, или он не говорил», — цитировала Образцову «Звезда».

Данную новость на сайте телеканала до сих пор можно найти в поисковой выдаче c измененным заголовком «Дочь Образцовой рассказала, на какие компромиссы шел Доренко». В кеше сайтов статью просмотреть нельзя.

Елена Образцова — оперная певица, актриса и режиссер. Певица исполнила более 85 оперных партий на сценах почти всех известных оперных театров мира. Она скончалась 12 января 2015 года в возрасте 75 лет.

Сергей Доренко, возглавлявший «Говорит Москва» с 2014 года, умер 9 мая. Он потерял управление мотоциклом на Садовом кольце. Причиной смерти стал разрыв аорты. Дочери Доренко — Екатерина и Ксения — запросили дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, из-за чего прощание с журналистом 12 мая было отменено. Вдова журналиста обвинила дочерей в неуважении.

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