На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это сообщение не соответствует действительности и является очевидным "фейк ньюс"», — заявил Егоров. По его словам, распространение подобных фальшивых данных может спровоцировать панику у россиян.

Эксперт уточнил, что 30 апреля в эфире РЕН ТВ появился сюжет об астероиде 2007FT3, который якобы столкнется с планетой Земля 3 октября. По его словам, журналисты сослались на данные анонимных астрономов. Однако, заметил Егоров, эти данные фальшивы.

Материалы по теме В России принят закон о борьбе с фейковыми новостями За распространение недостоверной информации будут штрафовать и блокировать сайты

Обращение было получено прокуратурой Южного административного округа Москвы через официальный сайт. Оно должно быть рассмотрено в течение месяца.

Позднее ведущий РЕН ТВ Илья Корякин сообщил радиостанции «Говорит Москва», что при подготовке сюжета журналисты пользовались открытыми данными об астероиде. «Это не новость, придуманная из воздуха», — заявил он, сославшись на информацию на сайте НАСА.

В марте 2019 года в России был принят закон о фейковых новостях. Отныне интернет-ресурсам, искажающим факты или передающим фальшивые сообщения, грозит блокировка. Физическим лицам грозит штраф от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей, в зависимости от последствий проступка. «Традиционные» СМИ выведены из-под его действия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!