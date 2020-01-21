Названа старейшая кофейня Европы

Старейшей кофейней в Европе оказалось заведение из Венеции, которому в декабре 2020 года исполнится 300 лет. Об этом пишет итальянский информационный портал Wanted in Milan.

Знаменитое венецианское кафе, расположенное в центре площади Сан-Марко, открылось в декабре 1720 года. На протяжении веков этот бар принимал известных культурных деятелей, таких как Лорд Байрон, Перси Шелли, Чарльз Диккенс, Эрнест Хемингуэй, Чарли Чаплин и Энди Уорхол, а также сотни международных политиков. Это была первая кофейня в Венеции, которую могли посещать не только мужчины, но и женщины.

Первоначально кафе называлось Alla Venezia Trionfante («Победоносная Венеция»), но со временем посетители привыкли называть его по имени его хозяина — «Флориан». Исключительная популярность кафе стала причиной тому, что в 1760 году в нем начали продавать первую венецианскую газету, которая выходила дважды в неделю и информировала горожан о местных событиях.

Цены в кафе «Флориан» всегда были крайне высокими даже для самой Венеции: например, чашка кофе там обойдется в 18 евро (примерно 1,2 тысячи рублей). Заведение продолжает оставаться важным центром культуры, где проходят выставки, встречи и устраиваются инсталляции. Мероприятия в нем в конце XIX века со временем переросли в Венецианскую биеннале.

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