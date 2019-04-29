Сеть кофеен Coffee Like привлечет 10 миллионов рублей на площадке StartTrack

Крупная сеть кофеен Coffee Like разместила предложение о привлечении инвестиций на краудинвестинговой площадке StartTrack. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Компания планирует привлечь 10 млн рублей на открытие около 10 точек в Москве и Подмосковье, треть суммы уже собрана, сообщил генеральный директор Coffee Like Алексей Гусаков.

Coffee Like планирует привлечь инвестиции в виде небольших онлайн-займов от нескольких десятков частных инвесторов. По словам Гусакова, финансирование позволит управляющей компании запустить и протестировать собственные точки в Москве, чтобы в дальнейшем увеличить присутствие в городе за счет франчайзи.

«Среди российских кофеен по количеству точек нас обгоняет только "Шоколадница", но в Москве мы пока представлены слабо. Мы решили расширить сеть самостоятельно и показать партнерам, что здесь тоже можно развиваться. Основатель другой крупной сети рекомендовал нам привлечь финансирование через StartTrack, и площадка уже отлично себя показала», — рассказывает Гусаков. По его словам, первые 3,5 миллиона рублей поступили от нескольких частных инвесторов в течение пяти рабочих дней с момента размещения предложения.

«Мы фокусируемся на растущих компаниях с выручкой от 100 миллионов рублей в год. Заемное финансирование для таких проектов — возможность поработать с частными инвесторами и подготовиться к внебиржевому акционированию», — говорит инвестиционный директор StartTrack Сергей Четвериков. На текущий момент 100 компаний привлекли через площадку 2,6 миллиарда рублей инвестиций, уточняет он.

Сейчас у сети Coffee Like 545 кофе-баров формата «кофе с собой» в России, Казахстане, Киргизии и Армении. По данным компании, большая часть точек открыта по франшизе, общая выручка сети за 2018 год составила 1,3 миллиарда рублей. При этом рентабельность управляющей компании превышает 40 процентов, а доходы включают роялти-платежи и выручку от собственной розничной сети, уточняет Гусаков.

Предприниматели Аяз Шабутдинов и Зуфар Гарипов основали Coffee Like в 2013 году. В октябре 2018 года Шабутдинов продал принадлежавшие ему 75,5 процента компании группе частных инвесторов, в число которых вошли гендиректор издательства АСТ Павел Гришков и коммерческий директор Александр Богуславский. В структуру сделки вошли управляющая компания сети ООО «Кофе Лайк» и ООО «Логистика кофе». Сумма сделки составила 151 миллион рублей при оценке компании в 200 миллионов рублей.