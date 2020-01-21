Последствия крупного пожара в российском поселке попали на видео

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Следственный комитет опубликовал видеозапись с последствиями пожара в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, передает РИА Новости.

На записи видно практически полностью выгоревшее полуразрушенное здание и пожарных, которые устраняют последствия возгорания.

В результате пожара погибли 11 человек. Здание использовалось как общежитие для граждан КНР, Таджикистана и Узбекистана. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание. Предположительно, в строении загорелся обогреватель. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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