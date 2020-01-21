Роскосмос потратит сотни миллионов рублей на поиск потерянных миллионов рублей — госкорпорация объявила госзакупку на проверку завышения стоимости завершения строительства первой очереди космодрома Восточный. Это следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

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Закупка уже завершена — экспертизой займется подведомственное предприятие «Ипромашпром». Проверка обойдется Роскосмосу в 255 миллионов рублей. Инспекцию на объекте должны провести до 1 июля 2020 года. Согласно данным с сайта госзакупок, по состоянию на декабрь 2019 года строительство жилого фонда и инфраструктуры для сотрудников Восточного завершено только на 72 процента, комплекс хранения компонентов ракетного топлива готов на 28 процентов, а дороги — на 93 процента.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин принял решение об обследовании недостроенных объектов и проверки стоимости работ по завершению их строительства. В конце 2019 года он отмечал, что некоторые недостроенные объекты первой очереди могут разрушиться, если ими не заняться.

Строительство Восточного началось в 2012 году. На конец 2017 года удалось построить только пять из 19 объектов первой очереди. В январе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ситуация не изменилась. Строительство первой очереди сопровождалось коррупционными скандалами и обвинениями подрядчиков и субподрядчиков в хищениях. По данным правоохранительных органов, ущерб составил свыше 10 миллиардов рублей. В общей сложности на первую очередь планировалось потратить более 100 миллиардов.

Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации на Восточном в ноябре 2019 года, заявил, что десятки уголовных дел не исправили ситуацию и на объекте воруют «сотни миллионов». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о строительстве первой очереди.

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