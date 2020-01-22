Найден эффективный способ вылечить рак

Ученые Университета Кардиффа в Великобритании обнаружили новый тип рецепторов иммунных клеток, что поможет разработать эффективный способ лечения злокачественных опухолей. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи воспользовались системой CRISPR-Cas9 для обнаружения MR1 — нового типа T-клеточного рецептора (TCR) в иммунных Т-клетках. Этот рецептор функционирует аналогично HLA — лейкоцитарного антигена человека. Он способен распознавать раковые клетки, но в отличие от HLA не сильно различается в популяции людей и больше подходит в качестве Т-клеточной терапии.

В ходе эксперимента с использованием культур клеток человека Т-лимфоциты с MR1 эффективно расправлялись с раковыми клетками легких, кожи, толстой кишки, молочной железы, предстательной железы, костей и яичников. Результаты тестов с мышами, которым вводили лимфоциты с MR1, показали, что новая терапия приводит к ремиссии рака и позволяет грызунами жить дольше животных в контрольной группе.

Ученые надеются, что клинические испытания с участием людей начнутся уже в этом году. Пока не известно, сколько типов рака чувствительны к новой иммунотерапии.

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