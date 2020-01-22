Совфед заявил о готовности сотрудничать с новым правительством

Совет Федерации готов сотрудничать с новым правительством, состав которого был объявлен 21 января, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС в среду, 22 января.
По ее мнению, утвержденная структура правительства соответствует задачам, которые поставил президент Владимир Путин в послании парламенту. Обновленный состав кабинета министров она назвала сбалансированным.
Комментируя конституционные инициативы главы государства, сенатор предложила распространить запрет на иностранное гражданство и на дипломатов. «Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки», — сказала она.
21 января Путин заявил, что важнейшая задача правительства нового премьер-министра Михаила Мишустина — повышение благосостояния граждан.