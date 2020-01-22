Разъяренный отец атаковал победившего его сына мальчика на турнире по борьбе

Бэрри Джонс (Barry Jones) атаковал победившего его сына мальчика на юношеском турнире по борьбе в Северной Каролине (США). Видео появилось на сайте FOX46.

Инцидент произошел после того, как один из юных спортсменов одержал победу над другим. Отец побежденного мальчика остался недоволен действиями соперника его сына, с разбега врезался в него и сбил с ног. Отмечается, что после случившегося разъяренного мужчину арестовали.

Один из свидетелей случившегося в интервью wsoctv рассказал, что никогда не видел подобного. «Да, родители расстраиваются, но я никогда не видел, чтобы кто-то с такой яростью нападал на рефери или спортсмена», — заявил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!