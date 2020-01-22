Хафтар обстрелял ливийскую столицу российскими ракетами

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара обстреляла аэропорт Триполи, огонь велся из российской ракетной системы залпового огня «Град». Об этом сообщил пресс-секретарь правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Кунуну, передает Anadolu.

По его словам, на территории единственного действующего аэропорта разорвались шесть снарядов. Кунуну добавил, что это создало прямую угрозу воздушному пространству ливийской столицы.

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19 января в Берлине прошла мирная конференция по Ливии. На ней страны-участники призвали ЛНА и ПНС к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в страну и предложили создать единое правительство.

В тот же день лидер ПНС Фаиз Сарадж призвал участников конференции оказать давление на Хафтара. Он расценил как негативный знак молчание мирового сообщества в ответ на закрытие силами фельдмаршала ливийских портов для экспорта нефти.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В стране в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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