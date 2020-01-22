Путин заявил о дополнительных миллиардах на гранты для регионов

Дополнительные три миллиарда рублей направлены в текущем году на софинансирование региональных проектов по линии Фонда президентских грантов, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в среду, 22 января.

Так Путин ответил на вопрос президента Липецкой областной научной общественной организации «Археолог» Александра Бессуднова о возможности выделения дополнительных средств на региональные конкурсы.

Представитель организации рассказал главе государства, что в регионах существуют достойные проекты, однако местных бюджетов не достаточно для их реализации.

В июле прошлого года Владимир Путин поручил правительству представить проект по увеличению общего количества грантов президента с 5000 до 6500. По его словам, дополнительные 1,5 тысячи грантов должны распределять среди «проявивших выдающиеся способности магистрантов» и поступивших на бюджетное отделение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!