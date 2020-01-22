Минск отреагировал на информацию об ограничении въезда белорусам в США

Минск отреагировал на опубликованную в американских СМИ информацию о том, что гражданам Белоруссии ограничат въезд в США. В МИД республики заявили, что не получали соответствующего уведомления, сообщает Tut.by.

«МИД никакого официального уведомления от американской стороны не получал. Комментировать сообщение СМИ не будем», — заявил замначальника управления информации белорусского министерства Андрей Шупляк.

В посольстве США в Минске отказались от комментариев.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил ограничить выдачу американских виз гражданам семи стран: Белоруссии, Киргизии, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании. Список пока не утвержден, официальное заявление ожидается 27 января.

В интервью The Wall Street Journal Трамп подтвердил планы расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в США, но не раскрыл подробностей. В 2017 году Штаты в целях усиления национальной безопасности запретили въезд гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада.

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