Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, в этот список также могут войти Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан и Танзания. Перечень пока не утвержден и может измениться. Официальное заявление на этот счет ожидается 27 января.

Отмечается, что Трамп в интервью газете The Wall Street Journal подтвердил планы дополнить список стран с ограничениями на въезд в США, однако подробности раскрывать не стал.

В сентябре 2017 года США в качестве расширения мер национальной безопасности запретили въезд к себе гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Столь радикальный шаг, по утверждению Трампа, вызван невозможностью безопасного отбора иммигрантов. Предполагается, что запрет на въезд поможет помешать потенциальным террористам пробраться на территорию США.

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