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Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, в этот список также могут войти Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан и Танзания. Перечень пока не утвержден и может измениться. Официальное заявление на этот счет ожидается 27 января.

Отмечается, что Трамп в интервью газете The Wall Street Journal подтвердил планы дополнить список стран с ограничениями на въезд в США, однако подробности раскрывать не стал.

В сентябре 2017 года США в качестве расширения мер национальной безопасности запретили въезд к себе гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Столь радикальный шаг, по утверждению Трампа, вызван невозможностью безопасного отбора иммигрантов. Предполагается, что запрет на въезд поможет помешать потенциальным террористам пробраться на территорию США.

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Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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