Путин порассуждал о Жириновском и развел руками

В российской политике партия обычно связана с конкретным человеком, что является отрицательным моментом. Самым ярким примером этой модели является председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области, трансляцию которой в своем YouTube-канале ведет RT.

«Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского — ...», — порассуждал глава государства, разведя руками.

В ходе той же встречи Путин прокомментировал возможность смены формы правления в России. По его словам, переход России к парламентской республике нецелесообразен. Президент отметил, что в других странах политические партии месяцами не могут сформировать правительство, и для России это было бы губительно. Глава государства считает, что стране нужна крепкая президентская власть.

Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января анонсировал поправки в Конституцию. В них, в частности, говорится о праве Госдумы утверждать кандидатов на должность премьер-министра и на посты в его кабинете. Президент, ныне обладающий этими полномочиями, будет должен согласиться с решением парламентариев. Путин считает, что таким образом России станет более открытым государством, оставаясь при этом президентской республикой, а парламент будет нести большую ответственность за работу правительства.

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