Детский хор встретил Путина песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен»

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Детский хор встретил президента Владимира Путина, который прибыл с рабочим визитом в город Усмань Липецкой области, песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен. Как хорошо, что ты с мечтою дружен». Видео опубликовано в Telegram-канале журналистов РИА Новости.

Ранее Путин посетил построенную в августе прошлого года детскую межрайонную поликлинику в Усмани и ознакомился в ходом строительства корпусов новой школы.

22 января глава государства находится с рабочим визитом в Липецкой области. Среди запланированных мероприятий — встреча с представителями общественных организаций по мерам социальной поддержки граждан.

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