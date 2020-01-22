Южная Корея выгнала солдата после смены пола

В армии Южной Кореи выгонят с военной службы солдата-трансгендера, который сделал соответствующую хирургическую операцию. Об этом сообщает Reuters.
В 2019 году штаб-сержант, служивший в провинции Кенгидо, сделал операцию по смене пола во время отпуска в Таиланде. Военный рассчитывал в последующем служить в женском армейском подразделении. После этого в военном ведомстве заявили, что продолжение службы для трансгендерной женщины невозможно. Впоследствии в южнокорейском обществе разразилась дискуссия о правах ЛГБТ-представителей в армии.
В прошлом году в американском Пентагоне подписали директиву президента Дональда Трампа, призванную сделать службу в армии для большинства трансгендерных людей сложнее. Теперь они обязаны служить в мужских или женских частях в соответствии с биологическим полом. При этом ведомство имеет право отказать таким кандидатам.