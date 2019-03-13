Американским трансгендерам станет сложнее служить в армии

В Пентагоне заявили о подписании директивы президента США Дональда Трампа, призванной сделать службу в армии для большинства трансгендеров сложнее. Об этом пишет The Hill.

Теперь трансгендеры обязаны будут служить в том поле, который был официально зарегистрирован при рождении. При этом ведомство будет в праве отказать кандидату.

После того как закон вступит в силу 16 апреля, служить в армии в новом поле смогут только те, кто, по подтверждению врача, был стабилен в своем биологическом поле на протяжении 36 месяцев, не пытался его сменить и готов проходить в нем службу.

Если же после поступления на службу у солдата обнаружится расстройство гендерной идентичности, он все равно должен будет проходить службу в биологическом поле. Те, кто не захочет или не сможет соответствовать стандартам, будут отчислены из армии.

В июле 2017 года президент Трамп объявил о запрете трансгендерам служить в вооруженных силах. Федеральные судьи в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсаде выпустили постановления, блокирующие запрет Трампа. Пентагон разработал специальный циркуляр, где подробно описано, как должны служить трансгендеры. В нем, в том числе указывается, какое нижнее белье они должны носить.

С июня 2016 года трансгендеры могли свободно служить в армии после того, как бывший американский лидер Барак Обама отменил действовавший ранее запрет.

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