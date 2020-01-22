Украину предупредили о срыве отопительного сезона из-за долга

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Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за иска частной компании к «Укртрансгазу», в результате которого у последнего арестованы все счета и имущество. Об этом на своем сайте предупредила пресс-служба дочерней компании «Нафтогаза Украины».

Истцом в нынешнем разбирательстве выступила финансовая компания «Фин-Инвест», которой «Укрэнергосбыт» продал право требовать с «Укртрансгаза» исполнить обязательства по поставке газа.

Она апеллирует к решению Арбитражного суда Киева от 2007 года. Как пояснили в «Укртрансгазе», тогда суд обязал поставить потребителям ЗАО «Укрэнергосбыт» 305 миллионов кубометров природного газа. Но стоимость партии в решении не фигурировала, а с тех пор истец не занимался взысканием газа.

Тем не менее «Фин-Инвест» 9 января 2020 года добился победы в Хозяйственном суде Киева, который изменил порядок исполнения решения. Вместо поставок газа он обязал «дочку» «Нафтогаза» заплатить 2,3 миллиарда гривен (5,9 миллиарда рублей).

«Укртрансгаз» посчитал, что требования «Фин-Инвеста» неправомерны и имеют признаки мошенничества, после чего обратился в следственные органы. Компания предупредила, что блокировка средств и возможное их расходование может помешать ей управлять газовыми хранилищами и взаимодействовать с оператором ГТС Украины.

С 2020 года «Укртрансгаз» лишился статуса оператора ГТС Украины — эти функции передали независимой компании. Такое решение принято для соответствия европейским нормативам. Оно позволило «Нафтогазу» добиться пятилетнего контракта с «Газпромом» по транзиту газа в Европу с гарантированным объемом прокачки.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Люксембург и Нидерланды разморозили активы «Газпрома», арестованные по иску «Нафтогаза». Отказ Украины от претензий был одним из условий подписанного соглашения.

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