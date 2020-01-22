Россияне назвали способы достижения успеха

Чуть больше половины россиян (52 процента) считают, что для достижения успеха в жизни нужны везение и личные связи, а не упорный труд. Это следует из результатов исследования Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, передает RT.

Еще 48 процентов назвали упорный труд способом улучшения жизни в долгосрочной перспективе.

При этом 63 процента опрошенных уверены, что человек должен зарабатывать только честным трудом. По мнению 37 процентов, можно иметь любые доходы, независимо от их источника.

В опросе приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет из 22 регионов России.

Ранее в январе сообщалось, что 53 процента россиян планируют сменить работу в 2020 году из-за недовольства зарплатой. Шесть процентов респондентов пожаловались на слишком большой объем работы. Еще 3,5 процента признались в плохих отношениях с начальством.

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