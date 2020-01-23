Закон о регистрации автомобилей оказался на грани провала

Новый закон о регистрации автомобилей в салонах в России оказался на грани провала. Он вступил в силу с 1 января, но фактически так и не заработал. Только 10 автосалонов подали заявки для получения разрешений, и ГИБДД не удовлетворила ни одну из них, пишет «Коммерсантъ».

Начальник надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров рассказал, что заинтересовались идеей салоны из Московской и Ярославской областей, а также в Красноярском крае.

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До конца не доведена ни одна процедура, а некоторым компаниям уже отказали из-за неполного комплекта документов. Мишуров считает, что в феврале первые салоны получат разрешения.

Однако гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин предположил, что закон технически отложили на неопределенный срок. Он объяснил, что дилеры так и не получили разъяснений по поводу процедуры получения разрешений. По мнению Петрунина, это связано с тем, что организация технических и бизнес-процессов требует времени.

Между тем источник на авторынке привел свою версию затруднений, отметив, что новая услуга не нужна автодилерам. Она стоит денег, но почти не приносит выгоды автосалонам.

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