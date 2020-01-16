Международный автогигант изменится

Международный автогигант — альянс Renault — Nissan — преодолел скандал, связанный со слухами о его распаде, и теперь изменится. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на председателя правления Renault Жан-Доминика Сенара.

Компания завершила «эру Карлоса Гона», бывшего главы объединения, который находится в бегах, сказал Сенар. Одним из символов этого в октябре 2019 года стало увольнение с поста генерального директора Renault Тьерри Боллоре, назначенного во времена Гона. Теперь компания объявит нового гендиректора, это произойдет в ближайшее время.

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Топ-менеджер рассказал, что руководство альянса Renault — Nissan примет решение о новых совместных проектах на встрече в январе 2020 года. Сенар добавил, что объединение намерено расширять партнерство, в том числе технологическое, на фоне роста необходимости в инвестициях для создания новых автомобилей.

Также Сенар допустил изменения в акционерной структуре альянса и привлечение новых партнеров. Согласно соглашению о партнерстве, Renault владеет 43 процентами голосующих акций Nissan, японская компания же владеет только 15-процентным пакетом неголосующих акций французского автопроизводителя. Несмотря на внушительный пакет акций Nissan в руках Renault, возможности последней влиять на партнера ограничены соглашением акционеров.

«Я никогда не видел такой акционерной структуры, когда у одной стороны целых 43 процента [голосующих] акций другой, однако в реальности нет на нее никакого влияния», — сказал Сенар. В то же время он добавил, что изменение акционерной структуры в альянсе сейчас не является приоритетом. Говоря о слухах распада альянса, Сенар сказал, что был «удивлен и шокирован» подобными сообщениями. «Это фальшивые новости, они полностью противоречат реальности», — заявлял он.

О планах японской компании покинуть альянс в январе 2020 года сообщила газета Financial Times. По ее информации, концерн считал сотрудничество с Renault «токсичным». Сообщение о распаде появилось на фоне скандала вокруг Карлоса Гона, который сбежал из-под домашнего ареста после обвинений в сокрытии доходов и перекладывании личных убытков на Nissan.

Однако позднее японская компания в официальном заявлении опровергла слухи о желании прекратить партнерство с французской стороной, назвав сотрудничество с Renault источником конкурентоспособности концерна.

Альянс Renault и Nissan основан в 1999 году. Также в него входит японская компания Mitsubishi. Их объединение находится в тройке крупнейших в мире производителей автомобилей наравне с Volkswagen Group и Toyota.

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