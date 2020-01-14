Автогигант опроверг слухи о своем распаде

Японский автомобильный концерн Nissan официально опроверг слухи о своем желании прервать сотрудничество с Renault и Mitsubishi. Автогигант в пресс-релизе назвал спекуляцией сообщения СМИ о распаде альянса.

В сообщении указывается, что созданный в марте прошлого года альянс должен стать залогом будущего успеха и конкурентным преимуществом компании. Nissan пообещал стремиться к успеху всех входящих в объединение участников.

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О планах Nissan покинуть объединение на фоне скандала с бывшим главой альянса Карлосом Гоном сообщило накануне Financial Times. Издание со ссылкой на собственные источники утверждало, что японская компания считает партнерство «токсичным» и хотело бы разорвать с Renault и производственную, и научно-техническую сферы.

Nissan и Renault сотрудничают с 1999 года. Их альянс с Mitsubishi входит в тройку крупнейших автопроизводителей в мире. Если компании решатся разойтись, то им придется искать других партнеров, в противном случае они по отдельности проиграют конкурентам.

Карлоса Гона арестовали в конце 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов на 80 миллионов долларов и переводе личных убытков на 16 миллионов долларов на компанию. В декабре 2019 года в очередной раз вышедший под залог топ-менеджер в результате сложной операции сбежал из Японии. В Financial Times подсчитали, что побег обошелся Гону в 20 миллионов долларов, в их числе 14 миллионов залога, которые он потерял.

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