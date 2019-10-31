В мире появится новый автогигант

Советы директоров Fiat Chrysler и PSA Peugeot договорились о слиянии компаний, что позволит создать четвертого по продажам в мире автопроизводителя. Об этом сообщается в пресс-релизе, имееющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Стоимость совместной компании составит порядка 50 миллиардов долларов. Стороны хотят совместно развивать бизнес по производству электромобилей и беспилотного транспорта, для чего начнут обмениваться технологиями.

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Слияние произойдет на паритетных началах, акционерам достанется по 50 процентов новой компании. Решение принято через пять месяцев после того, как Fiat Chrysler отказался от идеи слияния с Renault.

Fiat Chrysler владеет брендами Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Ram Trucks. У PSA Peugeot — Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. В совокупности по количеству проданных автомобилей (8,7 миллиона в 2018 году) они отстают только от Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota Motor.

Ранее сообщалось, что группа ГАЗ начнет собирать свои машины во Вьетнаме. До конца года планируется поставить до 380 машинокомплектов — большей частью микроавтобусы «Ситилайн» на базе «Газели».

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