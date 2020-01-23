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Изолятор для инфицированных смертельным вирусом попал на видео

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@daokedao / Telegram

Передвижной изолятор для инфицированных смертельным китайским коронавирусом попал на видео. Кадры из аэропорта Шанхая публикует Telegram-канал «Китайская угроза».

В ролике видно, как несколько сотрудников аэропорта в черной одежде выкатывают из здания небольшую кабину желтого цвета с окнами и дверью. За происходящим с чемоданами в руках со стороны наблюдает пассажирка.

22 января в сети появилась фотография госпитализированного с подозрением на смертельный вирус авиапассажира в аэропорту Санкт-Петербурга. На снимках медики в защитных костюмах на носилках поднимают в машину скорой помощи мужчину, спрятанного под воздухонепроницаемый купол.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Всего зарегистрировано около 455 случаев заражения смертельным вирусом, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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