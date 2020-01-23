Политику США сравнили с терроризмом

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сравнил внешнюю политику США с терроризмом. Об этом в четверг, 23 января, сообщает Reuters.

Заявление дипломата стало ответом на угрозу американского спецпредставителя по Ирану Брайана Хука новому командующему Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Исмаилу Каани. «Слова этого сотрудника являются подтверждением целенаправленного государственного терроризма США», — отметил Мусави.

Ранее Хук сказал, что Каани ждет судьба его предшественника Касема Сулеймани, передает РИА Новости. Это случится, «если он будет уничтожать американцев». Спецпредставитель США также заявил, что иранцы страдают из-за правительства страны.

Материалы по теме Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара Вашингтона по аэропорту Багдада. Как стало известно, приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп.

В МИД Ирана операцию США назвали проявлением терроризма. В Минобороны России действия США также посчитали недальновидными и заявили, что гибель иранского генерала приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



