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У США появился «летающий авианосец»

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Военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins («Гремлины»), фактически является «летающим авианосцем», пишет Popular Mechanics.

Таким образом издание прокомментировало испытания, проведенные в ноябре 2019 года недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта), в ходе которых X-61A, запущенный с C-130 Hercules, находился в воздухе 101 минуту.

В мае 2018 года Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США опубликовало в YouTube ролик, в котором подробно показано развертывание в рамках программы Gremlins небольших летательных аппаратов.

Gremlins предусматривает создание системы запуска и управления работой роя небольших и дешевых многоразовых беспилотников, каждый из которых сможет пролететь до 1000 километров и будет оснащен турбореактивным двигателем и передатчиком мощностью от 700 до 1000 ватт. Применение технологий, разрабатываемых в рамках Gremlins, можно увидеть в ролике исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, где показана возможная техника американского авиаудара по вражеским позициям. Согласно Пентагону, такие приемы будут использоваться в конфликтах к 2030 году.

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