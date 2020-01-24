Обманывавшая кассиров россиянка объяснила поступок бедностью и шестью детьми

Многодетная мать из Новосибирска обманывала кассиров в магазинах и после задержания объяснила свой поступок трудным материальным положением и воспитанием шестерых детей. Об этом НГС рассказала прокурор Кировского района Вероника Сафронова.

При помощи ловкости рук россиянка дважды получила от продавцов в магазинах в сумме почти десять тысяч рублей. Каждый раз она делала небольшую покупку, протягивала кассиру пятитысячную купюру и потом отвлекала человека разговорами. Когда тот терял бдительность, женщина прятала банкноту между пальцами и кошельком. Когда сотрудник начинал отсчитывать сдачу, она предлагала мелкие монеты для удобности расчета. Таким образом 30 апреля 2019 года мошенница купила в продуктовом магазине две пачки сигарет и получила 4800 рублей сверху. Точно так же она поступила в мае в кафе-бистро в IKEA, обманув кассира на 4840 рублей. После обнаружения недостачи работники гипермаркета сразу передали все данные в полицию.

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорил к году ограничения свободы.

Ранее в сети появилось видео с ограблением аптеки с помощью ребенка. Родители оставили дочь в коляске возле прилавка и пошли расплачиваться на кассе. Когда продавец закончил пробивать покупки, девочка переложила все товары с полки себе в коляску, и семья спокойно вышла из павильона.

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