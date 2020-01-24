Российские евреи посетовали на нехватку раввинов

Евреям, проживающим на территории России, не хватает раввинов и синагог. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил «Интерфаксу» президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

По его словам, ежегодно еврейские высшие учебные заведения выпускают от пяти до десяти раввинов, однако их все равно не хватает. «Есть города, где требуются еще раввины, на всех широких просторах России. И мы надеемся, что мы угонимся за временем и у нас кадров хватит на всех», — отметил Борода.

Он посетовал, что подобная ситуация в настоящее время наблюдается и в Москве, где проживает около полумиллиона евреев. Как пояснил президент ФЕОР, в каждом из округов столицы живут порядка 50-70 тысяч евреев, у которых нет «ни синагог, ни еврейских школ».

В то же время главный раввин России Берл Лазар заявил французскому изданию Le Figaro, что большинство проживающих в России евреев не отличаются особой религиозностью. По его словам, из чуть менее чем миллиона российских евреев в жизни общины участвуют всего 150-200 тысяч. Это связано с атеизмом, который прививался евреям в годы советской власти, считает раввин.

Российские евреи уже неоднократно жаловались на нехватку синагог в стране, особенно в Москве. Как заявлял Борода, ФЕОР надеется на возврат религиозным организациям отнятой в СССР собственности. Эта позиция «в меру» находит понимание у московских властей, заявлял он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!