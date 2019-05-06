Главный раввин России предостерег Израиль от переговоров с террористами

Главный раввин России Берл Лазар призвал Израиль отказаться от переговоров с представителями палестинского движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. Его слова в понедельник, 6 мая, приводит «Интерфакс».

Как отметил Лазар, в нынешних условиях призывы пойти на компромисс с палестинской группировкой равносильны призывам к «переговорам с серийными убийцами».

«Террористы всегда остаются террористами, какими бы высокими словами они ни прикрывались. А единственное средство остановить террористов — это повсеместно поставить их вне закона», — заявил раввин, призвав все страны «однозначно признать террористическими любые партии и группировки, которые убивают мирных людей ради достижения своих целей».

Лазар также напомнил, что когда сектор Газа отдали под управление палестинцев, им достались десятки процветающих поселений, которые они в итоге разграбили и превратили в «базу для терроризма». «Один раз им все преподнесли на золотом блюде — результат виден всем, у кого есть глаза», — подчеркнул глава еврейской общины России.

Ранее стало известно, что Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Режим тишины начал действовать 6 мая в 4 часа 30 минут утра.

Очередной обмен ударами между Израилем и сектором Газа начался 4 мая. Изначально сообщалось, что сектор Газа запустил 90 ракет в сторону Израиля, позже в Армии обороны Израиля заявили, что за сутки по территории страны выпустили более 450 ракет. В ответ израильские военные нанесли удары по 220 военным объектам палестинцев.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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