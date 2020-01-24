Россияне попались на съемках порно со школьницами

В Красноярске два местных жителя попались на изготовлении порно со школьницами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

По версии следствия, двое мужчин 38 и 47 лет осенью прошлого года снимали порно в коттедже и квартире с участием подростков. Младшей из потерпевших было 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»). Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

«Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведенных обысков изъята видеоаппаратура, компьютеры, сотовые телефоны и иная техника, имеющая важное значение для расследования уголовного дела. Следствие рассматривает иные эпизоды незаконной деятельности подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось , что в Москве задержали 42-летнего мужчину, который под видом полицейского трогал школьниц для поиска у них снюса. Выяснилось, что задержанный ранее был судим за аналогичное преступление.

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