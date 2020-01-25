Киев обвинил Москву в воровстве истории несуществующего государства

Россия совершила воровство, присвоив себе историю так называемой Украины-Руси. С таким обвинением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в статье в издании «Зеркало недели». «Украиной-Русью» в украинской националистической историографии называют государственное образование, которое никогда не существовало.

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», — заявил украинский чиновник.

По его словам, Москва пытается «вбить клин истории» между Украиной и Польшей. Боднар призвал Варшаву объединиться с Киевом против России.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вызвал насмешки пользователей сети после того, как в своем Twitter-аккаунте поздравил сограждан с «Днем крещения Киевской Руси-Украины». Большинство комментаторов обратили внимание на то, что украинский лидер упомянул никогда не существовавшее государство.

Исторически название Русь носил обширный этнокультурный регион в Восточной Европе, на территории которого проживали восточнославянские племена — предки современных русских, украинцев, белорусов и русинов. В IX веке на этих землях возникло Древнерусское государство, которое в историографии также называется Великое княжество киевское или Киевская Русь. Государства с названием «Украина-Русь» или «Русь-Украина» никогда не существовало.

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