Зеленский вспомнил о несуществующем государстве и был осмеян

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter-аккаунте поздравление с Днем крещения Руси и вызвал насмешки пользователей сети.

«Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития», — написал украинский лидер.

В своем обращении он также призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу, однако большинство комментаторов обратили внимание на то, что президент упомянул никогда не существовавшее государство.

«Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир? Киевскую Русь-Украину? Он-то сам знал об этом?» — поинтересовался один из пользователей. «Никакой Киевской Руси-Украины не было! Вспомните, пане президент, как Вас учили в школе. Вспомнили? От гарно! А если нет, идите снова учитесь, президенту тупым быть нельзя», — отметил другой юзер.

Празднование Дня Крещения Руси традиционно отмечается 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру. На Украине по инициативе бывшего президента страны Виктора Ющенко этот праздник с 2008 года официально носит название «День крещения Киевской Руси-Украины».

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