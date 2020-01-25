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Раскрыты подробности празднования дня рождения Зеленского

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Раскрыты подробности празднования дня рождения президента Украины Владимира Зеленского, которому 25 января исполняется 42 года. Информацию приводит «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Зеленский отпраздновал 42-ой день рождения в Офисе президента. Собеседник издания отметил, что застолье прошло скромно и без пафоса. По его словам, праздник стал неожиданностью для украинского главы.

Также известно, что гостей угощали сухими винами и шампанским. Все руководство офиса, включая главу Андрея Богдана, и весь состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком, присутствовало в офисе, несколько депутатов Верховной Рады также приехали на день рождения Зеленского.

«Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал», — сообщил источник. Он добавил, что первое слово дали председателю Рады Дмитрию Разумкову. Депутаты решили, что он должен говорить первым, объяснив это тем, что Украина — парламентско-президентская страна.

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