Российские коммунисты наградили Мадуро орденом

Коммунистическая партия России (КПРФ) наградила президента Венесуэлы Николаса Мадуро орденом Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.

Награждение состоялось на международной встрече против империализма, которая прошла в Каракасе. Орден Мадуро вручил член КПРФ Ярослав Листов. «Надеюсь, что его (Владимира Ленина — прим. «Ленты.ру») опыт станет залогом победы Венесуэлы в 2020 году», — сказал он. В ответ венесуэльский лидер сказал «спасибо» на русском языке.

Орден Ленина — высшая государственная награда СССР. Был учрежден 6 апреля 1930 года.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, говоря о реализации американского плана по уходу Мадуро с поста президента, вспомнил опыт борьбы с СССР. По его словам, нынешняя цель Вашингтона — добиться отставки Мадуро, после чего обеспечить проведение в Венесуэле свободных выборов.

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