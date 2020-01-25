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Российские коммунисты наградили Мадуро орденом

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Николас Мадуро
Николас Мадуро

Коммунистическая партия России (КПРФ) наградила президента Венесуэлы Николаса Мадуро орденом Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.

Награждение состоялось на международной встрече против империализма, которая прошла в Каракасе. Орден Мадуро вручил член КПРФ Ярослав Листов. «Надеюсь, что его (Владимира Ленина — прим. «Ленты.ру») опыт станет залогом победы Венесуэлы в 2020 году», — сказал он. В ответ венесуэльский лидер сказал «спасибо» на русском языке.

Орден Ленина — высшая государственная награда СССР. Был учрежден 6 апреля 1930 года.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, говоря о реализации американского плана по уходу Мадуро с поста президента, вспомнил опыт борьбы с СССР. По его словам, нынешняя цель Вашингтона — добиться отставки Мадуро, после чего обеспечить проведение в Венесуэле свободных выборов.

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Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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