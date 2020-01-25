Российский самолет совершил экстренную посадку из-за неисправностей

Самолет российской авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска во вьетнамский город Камрань, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технических неисправностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет с 168 пассажирами и семью членами экипажа вылетел в пятницу в 23:00 по местному времени. Спустя три часа лайнер совершил вынужденную посадку — сработал один из датчиков технической неисправности. В 6:15 утра пассажиров отправили к месту назначения на резервном борту.

На данный момент Западно-Сибирская транспортная прокуратура ведет проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

21 января сообщалось, что самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку из-за дебошира, оставившего бортпроводника без штанов. Невменяемый пассажир перебрал с алкоголем, после чего принялся пинать кресла соседей. Когда член экипажа пытался остановить пассажира, он ударил его, а затем стянул с него брюки.

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