Новый Boeing 777X впервые взлетел. Запись трансляции полета доступна на официальном сайте компании Boeing.

Лайнер совершил взлет в вашингтонском аэропорту Эверетт (США). На кадрах показали момент взлета, а также наблюдавших за ним людей и журналистов.

В июле 2019-го стало известно, что Boeing перенесла первый полет нового самолета Boeing 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. В сентябре прошлого года компания приостановила испытания дальнемагистрального самолета 777X из-за обнаруженных неполадок.

Новейший широкофюзеляжный Boeing 777X презентовали в марте. Изначально планировалось, что свой первый полет лайнер совершит осенью 2019 года, а первые поставки заказчикам начнут выполняться в 2020 году. Он должен стать самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями.

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