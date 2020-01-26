Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов

Уральский драматург и режиссер Николай Коляда ответил журналисту Владимиру Познеру, заявившему, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого» и он не понимает, как в них живут люди. Об этом сообщает Ura.ru.

Коляда отметил, что Познер недостаточно хорошо знаком с промышленными городами региона, чтобы судить, насколько они уродливы. По мнению режиссера, проблемы с экологией имеются в каждом городе, в том числе и в Москве. «Познеру виднее из Москвы. Он, по-моему, только в Париж и в Нью-Йорк ездит. Был ли он в Челябинске, Перми или Екатеринбурге? Разве только в "Ельцин-центре"», — сказал он.

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Драматург добавил, что ему тяжело даются гастроли в российской столице, а воздух родного Кольцово лучше, каким бы он ни был.

25 января телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. На своем официальном сайте он написал, что на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого». «Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние», — отметил телеведущий. При этом Познер подчеркнул, что Россия «прекрасная, необыкновенно красивая» страна.

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